Nuova sede rinnovata per 'La Smorfia' a San Miniato Basso

Spazi raddoppiati, arredi moderni e un ambiente completamente rinnovato: parte il nuovo progetto della pizzeria “La Smorfia” a San Miniato Basso con l'obiettivo di confermare il locale come punto di riferimento per tutti gli amanti della vera cucina napoletana nel comprensorio del Cuoio e non solo.

Il progetto degli imprenditori Alessandro Cerino, Pasquale Cerino e Pasquale Beneduce si rinnova con l’apertura di una sede completamente rinnovata, in Viale Marconi 148-150 a San Miniato Basso.

Un progetto a conduzione familiare che continua con passione e dedizione, proseguendo anche il lavoro iniziato da Angela Borrelli, madre di Alessandro e moglie di Pasquale Cerino, figura centrale nella nascita e nello sviluppo dell’attività, recentemente scomparsa.

All'inaugurazione dei nuovi spazi presente l'assessore alle Attività Produttive del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini, il direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e il coordinatore sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli:

“Siamo presenti sul territorio da 15 anni. Siamo partiti con un piccolo ristorantino e, con il tempo, abbiamo ascoltato le esigenze dei clienti, che desideravano un ambiente più comodo e funzionale” racconta uno dei soci Alessandro Cerino “Allo stesso tempo, anche noi sentivamo la necessità di ampliare la nostra offerta, proponendo serate a tema e nuovi piatti. Abbiamo quindi colto l’occasione per rinnovare e raddoppiare gli spazi, affiancando il ristorante alla pizzeria in un ambiente completamente ripensato”.

“I primi risultati si stanno già vedendo: il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo valorizzare ancora di più la cucina, e i primi riscontri – soprattutto dopo gli assaggi – sono stati molto positivi. L’offerta c’era anche prima, ma adesso è più ampia e più fruibile, grazie a un’organizzazione diversa degli spazi.”

“Certo, serve impegno: bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare ogni giorno per la soddisfazione del cliente. Ma noi lo facciamo da sempre con dedizione, pazienza e passione. Perché nella ristorazione, senza passione, non si va da nessuna parte. E noi continuiamo a migliorarci giorno dopo giorno” conclude Alessandro.

Entusiasta di questo nuovo progetto il direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “La crescita della Pizzeria La Smorfia è un esempio virtuoso di imprenditoria che crede nel territorio, investe con coraggio e guarda al futuro con visione. In un momento in cui fare impresa non è semplice, progetti come questo rappresentano un segnale positivo per tutto il comparto della ristorazione e del commercio locale. Ai titolari va il nostro plauso per la passione, la professionalità e la determinazione dimostrate in questi anni.”

“I nuovi locali della Pizzeria La Smorfia sono un segnale di fiducia e visione verso il futuro - ha dichiarato Giacomo Gozzini, assessore alle Attività Produttive del Comune di San Miniato -. In un contesto non sempre semplice per il commercio, investire nella propria attività significa voler offrire ancora di più alla comunità, migliorare l’accoglienza e rafforzare il legame con il territorio. A nome dell’amministrazione, esprimo apprezzamento e auguro un futuro ricco di soddisfazioni”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa