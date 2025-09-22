Piogge intense in Toscana, fino a 42 mm di pioggia in un'ora. Prorogata allerta

Maltempo in Toscana

Piogge intense hanno colpito la Toscana con picchi di 42 millimetri in un’ora a Gamberame, nel comune di Vaiano, e 38 millimetri a Vaglia  e Agliana. Lo ha reso noto il presidente della Regione Eugenio Giani, parlando di “un sistema temporalesco attivo tra l’alta provincia di Livorno e la provincia di Pistoia, che attraversa il Valdarno inferiore e si sta gradualmente muovendo verso est”.

La sala operativa regionale ha prorogato il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti fino alle 17 di domani. “Nell’ultima ora – ha aggiunto Giani – sono caduti 42 mm di pioggia a Gamberame, 38 a Vaglia e Agliana”.

Secondo la Regione oggi sono previste “precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti”, con fenomeni più probabili nelle zone interne e meridionali. Domani, martedì, possibili nuovi rovesci e temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali.

Nella tarda mattinata il maltempo ha invece colpito la costa, con una forte tromba d'aria in Versilia che ha causato molti danni agli stabilimenti balneari.

Anche nell'Empolese Valdelsa si segnalano allagamenti e qualche disagio.

