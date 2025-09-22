Centinaia di persone alla quinta edizione di Pontedera Cosplay

È stato un vero trionfo la quinta edizione del Pontedera Cosplay, che ha animato il centro cittadino per due giornate all’insegna del divertimento, dei colori e della fantasia. Centinaia di persone e famiglie hanno invaso le strade e le piazze di Pontedera, trasformandole in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

«Abbiamo registrato un record di presenze – dichiara con entusiasmo Valentina Aurilio, Presidente di Confesercenti Pontedera –. È stata un’edizione straordinaria, che ci dà la carica per iniziare subito a pensare alla prossima! Le attività commerciali hanno risposto con entusiasmo e siamo orgogliosi, come associazione di categoria, di aver portato in città un evento di qualità che unisce cultura pop, intrattenimento e valorizzazione del territorio.»

Fondamentale il supporto del Comune di Pontedera, della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, e degli sponsor Futurline di Futura Cavallini e Magazzini Mangini, che hanno creduto nell’iniziativa e contribuito alla sua riuscita.

Un ringraziamento speciale va anche a Nerdrems di Federico Fiaschi, per la preziosa collaborazione. «Un evento ben riuscito, che ha dato grande visibilità alla città e coinvolto attivamente il tessuto commerciale locale – aggiunge Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti –. Pontedera ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per gli eventi che fanno rete e comunità.»

L’appuntamento è già lanciato per la prossima edizione, con ancora più sorprese e novità.

