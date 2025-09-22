Regionali, Fossi (PD) risponde a Donzelli (FdI): "Pronti a battaglia durissima contro i Cpr in Toscana"

Il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi interviene sulle dichiarazioni di Giovanni Donzelli (FdI) a proposito dei Centri per il rimpatrio. “Da Donzelli solo propaganda elettorale che non tiene conto delle reali esigenze della Toscana. Pronti a fare una durissima battaglia politica per impedire che nella nostra regione sia presente un qualsiasi luogo dove vengono negati i diritti umani”, ha affermato Fossi.

Nel mirino del segretario dem l’annuncio di Donzelli di voler procedere “anche senza l'ok della Regione”. Una posizione che, secondo Fossi, “dimostra ancora una volta l'atteggiamento autoritario di questo governo, che preferisce l'imposizione al confronto democratico, senza tenere conto delle reali necessità del territorio”.

I CPR, aggiunge, “non sono la soluzione ai problemi della sicurezza e dello spaccio: l’esperienza dimostra che questi centri non affrontano le cause strutturali dei fenomeni migratori e della criminalità, ma rappresentano veri e propri centri di detenzione dove vengono negati i diritti umani”.

Per Fossi, la Regione non pratica “ostruzionismo senza senso”, ma porta avanti “una politica seria e responsabile basata sulla legalità e l’integrazione attraverso un modello di accoglienza diffusa che il governo tenta di distruggere con ogni mezzo”.

E conclude: “Come Partito democratico siamo pronti a fare una battaglia durissima affinché la Toscana, terra dei diritti di tutte e di tutti, non sia complice delle scelte sbagliate di questo governo che non migliorano la sicurezza ma alimentano tensioni sociali”.

