Regionali, Fossi (PD) risponde a Donzelli (FdI): "Pronti a battaglia durissima contro i Cpr in Toscana"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi interviene sulle dichiarazioni di Giovanni Donzelli (FdI) a proposito dei Centri per il rimpatrio. “Da Donzelli solo propaganda elettorale che non tiene conto delle reali esigenze della Toscana. Pronti a fare una durissima battaglia politica per impedire che nella nostra regione sia presente un qualsiasi luogo dove vengono negati i diritti umani”, ha affermato Fossi.

Nel mirino del segretario dem l’annuncio di Donzelli di voler procedere “anche senza l'ok della Regione”. Una posizione che, secondo Fossi, “dimostra ancora una volta l'atteggiamento autoritario di questo governo, che preferisce l'imposizione al confronto democratico, senza tenere conto delle reali necessità del territorio”.

I CPR, aggiunge, “non sono la soluzione ai problemi della sicurezza e dello spaccio: l’esperienza dimostra che questi centri non affrontano le cause strutturali dei fenomeni migratori e della criminalità, ma rappresentano veri e propri centri di detenzione dove vengono negati i diritti umani”.

Per Fossi, la Regione non pratica “ostruzionismo senza senso”, ma porta avanti “una politica seria e responsabile basata sulla legalità e l’integrazione attraverso un modello di accoglienza diffusa che il governo tenta di distruggere con ogni mezzo”.

E conclude: “Come Partito democratico siamo pronti a fare una battaglia durissima affinché la Toscana, terra dei diritti di tutte e di tutti, non sia complice delle scelte sbagliate di questo governo che non migliorano la sicurezza ma alimentano tensioni sociali”.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
22 Settembre 2025

Regionali, Donzelli (FdI): "Toscana difficile, ma sondaggi non ci spaventano. Cpr? Ne servono due"

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, a Firenze per un’iniziativa elettorale, ha ribadito che "ovviamente sappiamo che la Toscana è una terra difficile per il centrodestra, ma se Fratelli [...]

Toscana
Politica e Opinioni
18 Settembre 2025

Giani e il patto con i sindaci: "Un progetto per ogni comune della Toscana"

"Un patto che nasce dai territori, per arrivare a tutta la Toscana, sottoscritto da due terzi dei sindaci della nostra Regione". Lo afferma su Facebook il presidente uscente della Regione [...]

Toscana
Politica e Opinioni
18 Settembre 2025

Sanità, Pavese (FdI): "Deve essere al servizio dei cittadini e dei professionisti"

“La sanità in Toscana è spesso elogiata da esponenti politici vicini alla maggioranza di governo regionale, che la presentano come un modello di eccellenza. Tuttavia – dichiara Federico Pavese, candidato [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina