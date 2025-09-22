Colonna del Genovini, sanminiatese doc: è scomparsa Francesca Posarelli

Per lo storico ristorante Genovini è una giornata luttuosa: Francesca Posarelli è venuta a mancare a 85 anni. San Miniato piange una sanminiatese doc, che nel 2015 ha ricevuto il Premio Donne Sanminiatesi.

Di origini contadine, ha iniziato a lavorare nei forni del tabacco. Poi assieme alla famiglia ha tirato su il famoso Genovini, un ristorante in Valdegola vicino a Balconevisi divenuto un punto di riferimento per San Miniato e non solo.

"Cuoca appassionata, ha fatto conoscere la cucina tradizionale – in particolare la stracciatella al tartufo – ben oltre i confini locali. Fiera del suo impegno e della sua indipendenza, ha rappresentato un esempio autentico di forza femminile e imprenditoria familiare. La Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato la ricorda con gratitudine e affetto" è il ricordo del Comune.