Sciopero Gaza, presidio Usb al porto di Livorno: traffico in tilt ai varchi doganali

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile
(da USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale)

Lunghe code e rallentamenti al varco Valessini, uno degli accessi principali al porto di Livorno, dove da stamani alle 6 decine di manifestanti si sono radunati in presidio nell’ambito dello sciopero generale indetto dall’Usb per Gaza. L’iniziativa ha bloccato a più riprese il traffico in entrata e uscita di auto, pullman e tir.

Dal sindacato Usb, promotore della mobilitazione, arriva la richiesta di una “rottura immediata delle relazioni con lo Stato terrorista di Israele, unico modo concreto con cui l’Italia può e deve reagire al conclamato genocidio in atto”.

“Il presidio di oggi – ha spiegato Giovanni Ceraolo, Usb Livorno – è partito alle 6 e sta vedendo l’arrivo continuo di centinaia di persone. Stiamo bloccando i vari varchi doganali del porto. Scioperiamo per Gaza, per la Flotilla, ma anche perché qui a Livorno è previsto l’arrivo della nave americana Slnc Severn, carica di armi, attesa per domani sera. Una nave già usata per trasportare materiale bellico per Israele, e vogliamo denunciare anche questo”.

Notizie correlate

Piombino
Cronaca
19 Settembre 2025

Piombino, sottrae 10 euro e scappa: denunciato 24enne

Ha reagito male al rifiuto di un prestito, arrivando a strappare di mano pochi euro a un conoscente. Un cittadino nordafricano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine e [...]

Piombino
Cronaca
19 Settembre 2025

Piombino, ruba superalcolici per mille euro al supermercato: denunciato 35enne

Bottiglie di liquori pregiati per un valore di circa mille euro sottratte dagli scaffali di un supermercato cittadino. Protagonista della vicenda un 35enne originario dell’Est Europa, già noto alle forze [...]

Livorno
Cronaca
19 Settembre 2025

Sequestrate 20 tonnellate di pesce congelato dal Senegal al porto di Livorno

Sequestrata un'ingente partita di prodotti ittici congelati trasportata in un container proveniente dal Senegal. Secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno e dai militari della Guardia [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina