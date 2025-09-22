Sorpreso a disfarsi di un barattolo con anfetamina alle Cascine, arrestato 28enne

La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 settembre in via del Fosso Macinante, nei pressi del parco delle Cascine, durante un controllo del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di disfarsi di un barattolo contenente anfetamina/metanfetamina per un peso di 2,64 grammi.

Nella successiva perquisizione sono stati trovati anche due involucri di marijuana (circa 4 grammi), una piccola quantità di eroina (0,09 grammi) e 130 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 28enne, già con precedenti, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e sabato mattina è comparso davanti al Tribunale di Firenze per il rito direttissimo.