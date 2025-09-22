Temporali nel Senese e Grossetano: strade allagate, soccorsi automobilisti

"Intenso sistema temporalesco attivo sul grossetano e provincia di Siena". Così il presidente Eugenio Giani tramite social, nell'ultimo aggiornamento sul maltempo in corso in Toscana. "Allagamenti a Civitella Paganico con interventi in corso del sistema di Protezione Civile. Nell'ultima ora registrati fino a 60 mm a Radicofani e 32 mm ad Abbadia San Salvatore".

Dal tardo pomeriggio di oggi decine gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Grosseto. Le squadre dalle 18 sono intervenute con un totale di 22 unità e 6 mezzi, tra cui l'anfibio. A seguito delle forti piogge gravi allagamenti si sono verificati lungo la Sp64, in prossimità di Paganico. Il flusso delle acque ha provocato danni e blocchi stradali: numerosi automobilisti hanno richiesto soccorso, poiché l'acqua ha raggiunto il livello degli sportelli dei mezzi, generando situazioni di pericolo. Inizialmente una persona risultava dispersa, poi è stata successivamente rintracciata in buone condizioni. Il mezzo anfibio ha recuperato un motociclista, un automobilista ed evacuato due persone.

Sul posto anche unità Mocra (Modulo contrasto rischio acquatico) e i sommozzatori di Firenze. Attualmente risultano 18 interventi in coda, coordinati dal comandante provinciale. Nella giornata di oggi registrati disagi in seguito ai temporali a Firenze e provincia, fino alla costa con danni in Versilia. L'allerta codice giallo è stata prorogata alla giornata di domani dalla Sala operativa della protezione civile regionale, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti, in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di martedì 23 settembre, sul resto della regione.

