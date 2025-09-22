Piogge intense in Toscana, fino a 42 mm di pioggia in un'ora. Prorogata allerta

Piogge intense hanno colpito la Toscana con picchi di 42 millimetri in un’ora a Gamberame, nel comune di Vaiano, e 38 millimetri a Vaglia e Agliana. Lo ha reso noto il presidente della Regione Eugenio Giani, parlando di “un sistema temporalesco attivo tra l’alta provincia di Livorno e la provincia di Pistoia, che attraversa il Valdarno inferiore e si sta gradualmente muovendo verso est”.

La sala operativa regionale ha prorogato il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti fino alle 17 di domani. “Nell’ultima ora – ha aggiunto Giani – sono caduti 42 mm di pioggia a Gamberame, 38 a Vaglia e Agliana”.

Secondo la Regione oggi sono previste “precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti”, con fenomeni più probabili nelle zone interne e meridionali. Domani, martedì, possibili nuovi rovesci e temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali.

Nella tarda mattinata il maltempo ha invece colpito la costa, con una forte tromba d'aria in Versilia che ha causato molti danni agli stabilimenti balneari.

Anche nell'Empolese Valdelsa si segnalano allagamenti e qualche disagio.

A Firenze sono caduti quasi 40 millimetri di pioggia in un'ora, provocando disagi al traffico. Il sistema temporalesco, attivo tra l'alta provincia di Livorno e la provincia di Pistoia, ha attraversato il Valdarno Inferiore e ha raggiunto Firenze, spiega in una nota il Comune, dove è rimasto attivo per circa un'ora per poi estendersi verso il Mugello. Alla stazione di Firenze-Università si sono registrati, poco dopo le 15, 37,8 mm di pioggia in un'ora, a quella di Firenze-Orto Botanico 18,4 e a quella Giardino di Boboli 14. Quanto al vento l'anemometro di Firenze-Università ha registrato raffiche fino a 37,44 km all'ora, quello di Firenze-Giardino di Boboli fino a oltre 25 km all'ora.

Secondo gli esperti della protezione civile del Comune anche tra la mattina e il pomeriggio di domani, potrebbero verificarsi temporali analoghi. Nel corso della prossima ora il fronte del maltempo tenderà a muoversi ulteriormente verso sud est, andando ad interessare principalmente la provincia di Arezzo, Siena e l'interno del grossetano. Cumulati attesi fino a circa 30-40 mm/1h e circa 15-20 mm in 15 mm.

La 'bomba d'acqua' ha creato anche disagi alla mobilità. Fra questi si è allagato (con temporanea interruzione al transito) il sottopasso di via Palach. In viale Guidoni riduzione di carreggiata del sottopasso sia in ingresso sia in uscita città per allagamento: presenti due pattuglie della polizia municipale e intervento della ditta dei sottopassi per pulizia e deflusso acqua. Intervento in via di Careggi per effettuare una riduzione di carreggiata: un tombino della pubblica fognatura era saltato dalla sede e si è resa necessaria la riduzione della carreggiata e la richiesta di intervento urgente di Publiacqua. Chiuso temporaneamente al transito il sottopasso del lotto zero/via Artemisia Gentileschi. Disagi per allagamenti anche in via Circondaria, via del Perugino e in via del Termine/viale XI agosto dove è stato effettuato un intervento per deflusso acqua con una chiusura temporanea della strada per 30 minuti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per il taglio di una pianta privata che da un giardino condominiale è caduta in via Niccolo da Tolentino.

Chiuso un tratto della SS223 "Di Paganico" nel Grossetano

A causa delle forti piogge che si stanno abbattendo in Toscana nelle ultime ore e che hanno provocato l’esondazione del torrente Gretano, Anas comunica che per allagamento è attualmente chiusa al traffico la strada statale 223 "Di Paganico", fra i km 19 e 21, in direzione Paganico ed in località Civitella Paganico (GR). Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento.

Dalla Regione: prorogato codice giallo nel centro-sud della Toscana

È in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

In particolare per il pomeriggio di oggi, 22 settembre, si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali andranno spostandosi al resto della regione, con fenomeni più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali. Domani, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, sul resto della regione.

Notizie correlate