Tenta furto in supermercato a Firenze, arrestata 21enne

La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bulgara di 21 anni, accusata di aver tentato un furto all’interno di un supermercato in via Carlo del Prete nel pomeriggio del 19 settembre.

Secondo la ricostruzione, la giovane si trovava insieme a un uomo e a un’altra ragazza: il gruppo, notato dall’addetta alla sicurezza, avrebbe preso di mira i carrelli e le borse dei clienti. La 21enne sarebbe riuscita a sottrarre una pochette a una donna di 68 anni, mentre i complici la coprivano.

Fermata con la refurtiva in mano dal personale del supermercato, è stata consegnata alle Volanti intervenute sul posto. Gli altri due sono invece riusciti a fuggire.

La giovane, già con precedenti, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura e sottoposta a udienza di convalida su disposizione della Procura di Firenze. La refurtiva è stata restituita alla vittima.

Notizie correlate