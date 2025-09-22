Tentano di truccare l’esame della patente con microcamere e auricolari: 6 denunce

Cronaca Firenze
La polizia ha denunciato a piede libero sei cittadini stranieri sorpresi a tentare di superare l’esame teorico per la patente di guida con l’aiuto di sofisticati congegni elettronici.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale Toscana, in collaborazione con la Motorizzazione civile di Firenze, monitoravano da tempo le prove sospettando la presenza di tentativi di frode. Durante l’ultima sessione hanno individuato sei candidati che, invece di concentrarsi sulle risposte, cercavano di avvicinare il petto al monitor.

La ragione è presto emersa: sotto la maglia indossavano microtelecamere a forma di bottone fissate con nastro adesivo e auricolari collegati a ricetrasmittenti. Le immagini delle domande venivano trasmesse all’esterno, dove un complice forniva in tempo reale le risposte corrette.

La polizia è intervenuta sequestrando tutta l’attrezzatura e denunciando i candidati all’Autorità giudiziaria. Controlli analoghi saranno ripetuti anche nelle prossime sessioni d’esame.

