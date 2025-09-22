Tromba d'aria in Versilia, danni a stabilimenti balneari

Una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina sulla costa della Versilia, tra Viareggio e Forte dei Marmi, provocando danni a diversi stabilimenti balneari. Attrezzature e strutture sono state danneggiate e chi si trovava in spiaggia ha cercato riparo per mettersi in sicurezza.

Non è il primo episodio: a fine agosto una simile tromba d’aria aveva già colpito il litorale versiliese causando danni agli stabilimenti.

