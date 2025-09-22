Visita guidata etnobotanica al Lago di Sibolla

L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità Odv organizza una visita nel Lago di Sibolla nell’ambito del progetto “L’arte delle erbe palustri” finanziato dalla Fondazione Caript sul Bando “Cantiere Cultura” 2025.

Il progetto, realizzato anche con il contributo dei Comuni di Larciano, Monsummano Terme e Altopascio, coinvolge altri partner del territorio: le associazioni Intrecci Onlus, Live Better – Vivi Meglio APS e LIPU di Pistoia e la Fattoria didattica La Stella di Lara.

L’escursione guidata a carattere etnobotanico nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla, gestita per conto della Regione dalla LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, è in programma per domenica 28 settembre con orario 9-12.

Il Lago di Sibolla è da considerare, dal punto di vista floristico, uno dei più importanti biotopi palustri della Toscana; ancora oggi sui caratteristici “aggallati" di torba ricoperti di sfagno, muschio di origine nordica, crescono rigogliose le Felci reali.

La zona palustre è prevalentemente coperta dal “magnocariceto”, costituito da elofite appartenenti al genere Carex (compreso il “sarello”), mentre ai margini del lago si trovano piccoli boschi igrofili a prevalenza di Ontano nero e prati umidi acidofili.

Visitando la Riserva Naturale del Lago di Sibolla è possibile immaginare (seppure in proporzioni ridotte) quale doveva essere l'aspetto paesaggistico ed ambientale dei vicini Paduli di Fucecchio e di Bientina prima delle bonifiche del secolo scorso.

Durante la visita, con una Guida Ambientale Escursionistica esperta, si percorrerà il sentiero della riserva alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e delle attività tradizionali di raccolta delle erbe palustri.

La visita, gratuita, è rivolta ad un numero massimo di 25 partecipanti: informazioni tel. 370/3695621, prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome e recapito telefonico a amicidelpaduledifucecchio@gmail.com

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio