Arriva a Empoli il Pre Festival della Transizione Ecologica, l'anteprima della rassegna che, da quattro anni, si svolge a Firenze. Al centro della due giorni empolese la sostenibilità, il cambiamento climatico, le migrazioni e l'inclusione sociale. Temi che verranno trattati con proiezioni, stand, incontri e musica.

A Empoli il festival è organizzato da una fitta rete di organizzazioni: Il Villaggio dei Popoli, Mediterraneo siamo noi e dal SAI Empolese Valdelsa, (il progetto portato avanti da Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, COeSO Empoli, La Pietra d’angolo, Misericordie di Empoli e Certaldo, Oxfam Italia) e in collaborazione con Il Culturale, Scomodo e il Liceo Virgilio di Empoli.

Il Festival inizia il 26 settembre alla sala Il Momento (via del Giglio) alle 21, con la proiezione di Food for Profit, il film documentario diretto da Giulia Innocenzi e Pablo d’Ambrosi, che svela il filo conduttore tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al termine del film, introdotto da Il Culturale, seguirà un dibattito e la presentazione del progetto Arno, a cura di Scomodo.

Per tutta la giornata di sabato 27 settembre in Piazza del Popolo ci saranno stand dedicati alla transizione ecologica, con Altromercato, Banca Etica, GOLEM, Menabòh, Nonlobuttovia, Oxfam Italia, Progetto SAI Empolese Valdelsa, Scomodo. La mattina di sabato sarà attivo anche il 'Mercatino del baratto' organizzato dal liceo Virgilio.

Alle 17 sarà il momento della Human Library: una biblioteca in cui i libri sono persone che condividono le proprie esperienze di vita. Storie vere di migrazione, coraggio e cambiamento, raccontate in prima persona dagli ospiti del progetto SAI dell’Empolese Valdelsa.

Alle 18.30 è previsto poi un incontro per riflettere sul collegamento tra crisi climatica e migrazioni con Alice Franchi, giornalista freelance, Alice Pistolesi, giornalista dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, Laura Mannucci, assessora del Comune di Empoli a qualità della vita, transizione ecologica, politiche per il riuso e tutela animali, Irene Ghaleb - Fondazione Finanza Etica & Change for Planet e con la moderazione di Marco Dicuio, Consulente ESG. L'incontro tratterà di attivismo climatico e di esperienze di sensibilizzazione che partono dal Centro America e arrivano fino al comune di Empoli, si parlerà della 'finanza climatica' e del collegamento stretto che c'è tra la migrazione e il cambiamento climatico.

La due giorni finirà poi in musica con le note palestinesi e arabe degli Oriensemble dell'Associazione Prima Materia e con il concerto dei CircleBrainz. In caso di maltempo le iniziative di sabato 27 si svolgeranno nella sala Il Momento.

Il Festival è realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e ha come main sponsor il Gruppo Colle, Dolomiti Energia, la cooperativa Di Vittorio e come sponsor Caes Italia, Fondazione Altromercato, Altromercato, Unicoop Firenze e Sammontana.

Fonte: Coeso Empoli - Ufficio Stampa