A Pisa si formano gli esperti di digitale e sostenibilità

Sono in partenza i nuovi corsi gratuiti organizzati dall'agenzia formativa Aforisma nell'ambito dell'iniziativa 'Accendi il tuo talento', progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. Venerdì 26 settembre alle 16.30 presso la Biblioteca dei Cappuccini in via dei Cappuccini 2/B dove la cooperativa ha la sede, si terrà un Open day per presentare i nuovi corsi gratuiti di 50 e 80 ore, incentrati nell'area digitale e innovazione e nel settore ambiente e sostenibilità: servizi digitali ai cittadini, smart working, fab lab fabbricazione digitale, sostenibilità ambientale e teatro verde sono gli insegnamenti in partenza. Una giornata per informarsi in prima persona, conoscere docenti ed allievi, iscriversi, o richiedere semplici informazioni.

Il progetto nasce con l’obiettivo di ridare fiducia ai giovani che vogliono riprendere in mano il proprio percorso di vita e di formazione, riattivando l'interesse nella crescita personale e professionale, dando l'occasione di ri-orientarsi e di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze. Ciascun allievo, seguito da specifici orientatori esperti, con un percorso personalizzato viene supportato alla formazione e aiutato ad instradarsi nel mondo del lavoro. Sono previsti colloqui conoscitivi con rappresentanti di varie aziende del territorio, per creare relazioni che potranno evolversi in rapporti lavorativi. Fondamentale per il progetto è il coinvolgimento di vari partner che da un lato aprono la strada al mondo del lavoro e dell'altro permettono un collegamento con le comunità di giovani, con le famiglie e con le categorie protette: sono Comune di Pisa, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio SpA, CNA servizi, Gruppo Paim, Cooperativa sociale Arnera e Associazione Italiana persone Down.

I corsi sono interamente gratuiti, il progetto si è infatti aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027, e sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Per informazioni e iscrizioni si possono consultare i siti www.aforismatoscana.net, www.accendiiltuotalento.it, chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a info@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Fonte: Ufficio Stampa