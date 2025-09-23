A Tavola con il tartufo nero, ultimo appuntamento a Montopoli

Ultimo appuntamento della prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Giovedì 25 settembre il tartufo sarà protagonista dei piatti dell'Ostacolo a San Romano. Per tutti i mesi di agosto e settembre, ogni giovedì, i locali che hanno aderito all’iniziativa hanno proposto a turno un menù ideato per esaltare il principe della tavola estiva: il tartufo nero.

Per Montopoli si tratta di un ulteriore passo nel percorso avviato con l’ingresso nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Una rassegna nata da un proficuo dialogo dell’amministrazione comunale con i locali e le attività del comune per creare una vera e propria rete di luoghi in cui si può trovare il tartufo. Un progetto articolato che ha tra gli obiettivi lo sviluppo turistico e l’affermazione di Montopoli sempre più come terra di tartufi. In quest’ottica, lo ricordiamo, va la realizzazione di un adesivo e di una vetrofania che è stata consegnata a chi è entrato a far parte di questa rete. Un marchio che serve a identificare chi lavora il tartufo. “Qui il tartufo è di casa” si legge nell’adesivo. Un modo per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e incrementare il senso di appartenenza a una comunità.