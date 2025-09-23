Alla Casa del Popolo di Monterappoli il libro 'Il suicidio della pace' del prof. Colombo

Un nuovo appuntamento culturale e di riflessione alla Casa del Popolo – Circolo ARCI Monterappoli, in collaborazione con la Libreria Rinascita di Empoli. Lunedì 29 settembre, alle ore 18, sarà ospite Alessandro Colombo, professore di Relazioni Internazionali all’Università Statale di Milano, che presenterà il suo ultimo volume Il suicidio della pace (Raffaello Cortina Editore, 2025).

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dal circolo per mantenere viva l’attenzione sul tema della pace e per contrastare quella che gli organizzatori definiscono “la narrazione dell’inevitabilità della guerra, che i padroni della politica e dell’informazione vogliono diffondere”.

La serata vedrà anche la partecipazione di Enrico Rossi, già presidente della Regione Toscana, che interverrà nel dibattito.

Un’occasione, spiegano dal circolo, “per capire meglio come siamo arrivati a questo punto e per continuare a sostenere l’impegno su un messaggio chiaro: la pace è possibile”.