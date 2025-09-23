Anva Confesercenti Toscana, l'empolese Taddeini nuovo presidente

Economia e Lavoro Empoli
Luca Taddeini è il nuovo presidente regionale ANVA per la Toscana, l'associazione del commercio su aree pubbliche aderente a Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

Taddeini, 50 anni, di Empoli, imprenditore su area pubblica del settore abbigliamento, accoglie con grande senso di responsabilità il nuovo incarico.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia riposta nel mio operato. Mi impegnerò per promuovere il riconoscimento del valore della nostra categoria, garantendo diritti, tutele e opportunità di crescita – ha affermato Luca Taddeini Presidente Anva Confesercenti Toscana –. Le nostre imprese stanno attraversando un momento difficile e il mio impegno è  al fianco degli imprenditori, per provare a dare maggiori certezze per il futuro dell’intero settore, e combattendo con tutte le mie forze la desertificazione delle nostre aree e l’abusivismo in tutte le sue forme”.

Il commercio ambulante in Toscana sta attraversando una fase di profonda crisi. Nonostante il rinnovo delle concessioni fino al 2032, si osserva una crescente difficoltà nel mantenere l'attrattività dei mercati. Secondo il rapporto 2024 della Regione Toscana, sul territorio regionale si è registrata una diminuzione delle imprese attive nel commercio al dettaglio ambulante, da 13.453 nel 2018 a 11.202 nel 2023, con  un calo del 16,7%.

“Il commercio su area pubblica - conclude Taddeini - ha bisogno di programmazione,  di regole certe, che garantiscano la dignità e la certezza di non essere un settore attraverso il quale si possa speculare liberamente. Lavoreremo per dare sempre più qualità alle attività su area pubblica, riqualificando i mercati e cercando di non inflazionare le iniziative, soprattutto rendendole utili alla categoria, al territorio di riferimento e ai consumatori, salvaguardando i contesti urbani e le aziende che vi operano.”

Fonte: Ufficio stampa

