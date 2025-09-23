Apre il bando per il contributo affitto a Santa Croce sull'Arno, requisiti e istruzioni

A partire da lunedì 22 Settembre fino a martedì 21 Ottobre sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del contributo affitto tramite la procedura online. Per partecipare bisogna avere i seguenti requisiti. Essere residenza nel comune di Santa Croce sull’Arno nell’alloggio oggetto della richiesta, essere intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato, essere in possesso di attestazione ISEE 2025 con i valori: ISE minore uguale a 32.456,72 euro e ISEE minore uguale di 16.500 euro. L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità e aggiornata rispetto alla situazione anagrafica della famiglia richiedente, alla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Questo il link per fare la domanda: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1233358&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=23&TipoBloccato=336|10

Per accedere alla procedura è necessario possedere l’identità digitale SPID/CIE/CNS. Una volta effettuato l’accesso sarà possibile compilare la domanda online ed allegare la documentazione necessaria. Prima di iniziare l’inserimento dei dati, è utile leggere attentamente il Bando in tutte le sue parti e le Istruzioni per la compilazione, reperibili sul sito del comune di Santa Croce. La domanda deve essere inviata entro e non oltre le 23,59 di martedì 21 ottobre 2025. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune telefonando al numero 0571.389981 nei seguenti giorni e orari, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa