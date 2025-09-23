Atto vandalico a un mezzo della Fondazione Dopo di Noi di Empoli: "Episodio che ci addolora"

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Il furgoncino, usato per gli spostamenti dei ragazzi, è stato danneggiato in seguito a un tentativo di furto. Il presidente Ciari: "Continueremo a impegnarci perché i percorsi educativi non vengano interrotti"

Danneggiato da ignoti uno dei mezzi in dotazione al Dopo di Noi a Empoli. A denunciare con rammarico l'accaduto è la stessa Fondazione che riferisce dell'atto vandalico che ha visto coinvolto un furgoncino: in particolare, viene spiegato, ignoti hanno tentato il furto del Fiat Doblò che è stato reso inutilizzabile a seguito del danneggiamento subito. Il mezzo era quotidianamente utilizzato per le attività e gli spostamenti dei ragazzi con disabilità ospitati a Casa Arrighi rappresentando, sottolineano dalla Fondazione Dopo di Noi, uno strumento fondamentale per garantire la loro autonomia, partecipazione sociale e inclusione nelle attività del territorio.

"È un episodio spiacevole che ci addolora profondamente – dichiara il presidente della Fondazione, Pier Luigi Ciarinon soltanto per il danno materiale arrecato, ma soprattutto per le conseguenze che ricadono sui ragazzi e sugli operatori che li accompagnano ogni giorno. La Fondazione continuerà a impegnarsi affinché i percorsi educativi e di vita indipendente non vengano interrotti da questo gesto incivile". La Fondazione ha già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti e confida che le attività possano riprendere al più presto nella loro piena regolarità.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Cronaca
23 Settembre 2025

Infortunio sul lavoro a Castelfranco, soccorso 29enne ferito a una mano

Infortunio sul lavoro questa mattina in una ditta del settore chimico, nella zona industriale di Castelfranco di Sotto. Da quanto si apprende un giovane di 29 anni, per dinamica al [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
23 Settembre 2025

Muore dopo un incidente la giovane volontaria Sylvia Trallori. Misericordie: "Dolore profondo"

Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Sylvia, 28 anni, volontaria e figlia del governatore della Misericordia di Quinto, Stefano Trallori. Nella tarda [...]

Monte Argentario
Cronaca
23 Settembre 2025

Maltempo nel Grossetano, a Porto Ercole peschereccio si riempie d'acqua

Nuovo intervento per maltempo nel Grossetano, colpito da forti temporali dalla serata di ieri. I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti questa mattina al porto turistico di Porto Ercole, [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina