Atto vandalico a un mezzo della Fondazione Dopo di Noi di Empoli: "Episodio che ci addolora"

Danneggiato da ignoti uno dei mezzi in dotazione al Dopo di Noi a Empoli. A denunciare con rammarico l'accaduto è la stessa Fondazione che riferisce dell'atto vandalico che ha visto coinvolto un furgoncino: in particolare, viene spiegato, ignoti hanno tentato il furto del Fiat Doblò che è stato reso inutilizzabile a seguito del danneggiamento subito. Il mezzo era quotidianamente utilizzato per le attività e gli spostamenti dei ragazzi con disabilità ospitati a Casa Arrighi rappresentando, sottolineano dalla Fondazione Dopo di Noi, uno strumento fondamentale per garantire la loro autonomia, partecipazione sociale e inclusione nelle attività del territorio.

"È un episodio spiacevole che ci addolora profondamente – dichiara il presidente della Fondazione, Pier Luigi Ciari – non soltanto per il danno materiale arrecato, ma soprattutto per le conseguenze che ricadono sui ragazzi e sugli operatori che li accompagnano ogni giorno. La Fondazione continuerà a impegnarsi affinché i percorsi educativi e di vita indipendente non vengano interrotti da questo gesto incivile". La Fondazione ha già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti e confida che le attività possano riprendere al più presto nella loro piena regolarità.

