Cade su un inferriata mentre fa giardinaggio e braccio resta conficcato

È stato necessario un delicato intervento congiunto tra Vigili del Fuoco e medici dell’ospedale di Cisanello per soccorrere un ragazzo rimasto ferito in un incidente domestico.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri a Marlia, dove il giovane, intento a lavori di giardinaggio, è caduto su un’inferriata dotata di punte. Una delle estremità metalliche gli si è conficcata nel braccio, rendendo indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lucca e dei sanitari del 118.

Stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al policlinico di Pisa, specializzato in chirurgia vascolare. Qui, alle 20.36, è entrata in azione la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, chiamata dal NUE 112 per un’operazione di precisione: rimuovere parte dell’inferriata rimasta incastrata nell’arto, così da consentire ai chirurghi di procedere in sicurezza all’estrazione finale del corpo estraneo.

Grazie al coordinamento tra personale medico e vigili, l’intervento si è concluso positivamente, permettendo l’avvio immediato delle cure chirurgiche.