Casa, Spinelli (Pd): "Contributo affitti cancellato da Meloni, Tomasi un po’ di lotta e molto di governo"

“Il candidato del centrodestra Tomasi scopre oggi che c’è un’emergenza casa e che uno dei problemi è l’azzeramento dei fondi per il contributo affitti. E chi ha cancellato queste risorse lasciando senza un sostegno migliaia di toscani? Il Governo guidato da Giorgia Meloni, la sua leader. Insomma è un Tomasi un po’ di lotta e molto di governo”.

A dirlo è Serena Spinelli, assessora regionale uscente all’Edilizia residenziale pubblica e capolista Pd nel collegio di Firenze 2, commentando le dichiarazioni del candidato governatore del centrodestra Alessandro Tomasi.

“Tomasi poi si impegna nel fare un po’ di fumo, anche malgrado le sue convinzioni proibizioniste – ironizza Spinelli – e attacca in modo poco informato la Regione Toscana, che invece ha appena investito 27 milioni di euro per ristrutturare 1.500 alloggi Erp e altre risorse per costruire nuove case, sta portando avanti bandi per la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria di migliaia di appartamenti finanziati con risorse Pnrr stanziate dal precedente Governo. Tutto questo mentre il suo Governo non solo non metteva un euro ma anzi li toglieva”.

Fonte: Regione Toscana