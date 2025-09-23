Polemica a Castelfranco, Csx: "Appalto della ritinteggiatura delle scuole a un familiare dell'assessora"

Polemiche a Castelfranco di Sotto per l'affidamento di un lavoro da 6.000 euro lordi per la ritinteggiatura nelle scuole di Castelfranco, Orentano e Villa Campanile. L'incarico, denunciano in una nota i consiglieri comunali del Gruppo di opposizione 'Castelfranco Unita' (PD-PSI-Alleanza Verdi & Sinistra-Azione), "è stato assegnato, sicuramente solo per circostanze casuali, a un familiare diretto di un membro della giunta comunale, ovvero dell'assessora al sociale, Filomena De Donato (Fratelli d’Italia)".

Si tratta dell'atto n. 423 del 13/08/2025, una determina dirigenziale che in quanto tale non è diretta espressione politica, come evidenziano gli stessi consiglieri, che però parlano di "dubbi profondi sull'etica e l'opportunità politica" e attaccano l'Amministrazione: "È mai possibile che di tutte le decine di ditte di imbiancatura esistenti nel territorio, l'appalto venga affidato proprio a un parente stretto di questa giunta comunale Mini? L'affidamento è avvenuto direttamente, ovvero senza una gara d'appalto, rientrando nella soglia che esclude l'obbligo di evidenza pubblica. E siamo certi che l'assessora Filomena De Donato si affretterà a dire di essere "estranea a tutto" e che l'incarico è avvenuto "a sua insaputa", sostenendo che la procedura è stata un atto esclusivamente dirigenziale, svolto dagli uffici senza alcuna ingerenza politica. Per noi, al di là della legalità formale pur non violando formalmente la legge, questa è una questione di forte inopportunità politica. [...] Per noi, chi è assessore non deve dare adito, nemmeno minimamente, a possibili dubbi sulla moralità etica della propria azione politica e amministrativa. Deve rappresentare un modello di integrità, trasparenza e servizio pubblico. Cosa mai dovranno pensare i cittadini di questa vicenda?"

"Il sindaco Fabio Mini - conclude la nota - si fa scudo ogni giorno con parole come “legalità”, "cambiamento" e “trasparenza”. Ma non è questo il cambiamento che Castelfranco si merita. Affidare lavori a familiari di membri della giunta non è una questione secondaria. [...] Ci auguriamo che l'assessora Filomena De Donato ne tragga le dovute conseguenze".