Cerreto Guidi ospiterà il VII Convegno dell’Associazione Spazio Etico

Attualità Cerreto Guidi
L’Associazione Spazio Etico è un’associazione di “promozione culturale e sociale” che ha lo scopo di favorire la circolazione delle idee e della cultura professionale tra quanti operano nel mondo della cura della persona. E’ uno spazio dove professionisti, sanitari, studenti e formatori si confrontano, riflettono e affrontano temi che hanno come denominatore comune la riflessione nell’ambito della cura.

Nata nel 2013, l’Associazione da alcuni anni organizza un Convegno che, giunto alla VII edizione, si terrà  nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi.

L’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune, sarà aperta dai saluti della Sindaca Simona Rossetti e dall’intervento di Gianluca Favero.

Nel corso del convegno che si terrà nell’intera mattinata di Sabato 27 settembre, con inizio alle ore 8,30, interverranno, fra gli altri, Matteo GallettiCarlo BolzonelloAntonella ManniniDavid NucciPierangelo Lora AprileMariella OrsiLoredana Masseria e Elena Bellini.

Il convegno, aperto non solo ai sanitari, ma a tutti gli interessati, avrà per tema: “Il Diritto alla Salute globale, fra utopia, realtà attuale e prospettive di cambiamento”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

