Certaldo, Borghini e Masini (FdI): "Porre rimedio alla chiusura del bar in piazza della Libertà"

"La stagione estiva sta per terminare e purtroppo ci troviamo a constatare come il bar nella centralissima piazza della Libertà, di proprietà del Comune di Certaldo, sia ancora chiuso e così tristemente è rimasto per tutta la stagione". Così in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Riccardo Borghini e Lucia Masini che proseguono: "La piazza è stata riqualificata dal punto di vista urbanistico nel 2017 e doveva essere un luogo di aggregazione e socializzazione per la cittadinanza. Il bar ricostruito in seguito alla riqualificazione è tuttora chiuso, evidentemente i due bandi per la locazione dell’immobile predisposti dall’Amministrazione Comunale sono andati deserti".

"L’immobile chiuso - riferiscono i consiglieri - inizia a mostrare segni d’incuria e sicuramente la situazione andrà a peggiorare se rimarrà così. Nella piazza ci sono le poste e la scuola primaria, quella secondaria è nelle immediate vicinanze. La piazza, durante le nottate estive, appariva buia e vuota e alcuni cittadini hanno segnalato un disagio e una percezione di insicurezza nell’attraversarla dopo il calare del sole. Come consiglieri comunali di Fratelli d’Italia abbiamo più volte evidenziato in consiglio come il miglior antidoto contro il degrado e la microcriminalità sia avere una vitalità determinata dalla presenza di cittadini e famiglie e da locali aperti e frequentati. Durante la bella stagione il bar doveva essere aperto e ospitare eventi, la piazza avremmo voluto vederla vitale e ben illuminata. La situazione odierna è un evidente fallimento dell’Amministrazione comunale - concludono Borghini e Masini - a cui chiediamo e chiederemo nelle sedi istituzionali di porre rimedio prima possibile vista l’evidente importanza strategica della piazza per il nostro Comune".

Fonte: Ufficio stampa