Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli, ecco di cosa si discuterà

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 25 settembre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al consiglio comunale di prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs 267/2000;

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sulla strada di accesso alla Chiesa (Pieve) di San Piero in Mercato e chiusura Museo di Arte Sacra;

5. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito all’aggiornamento sui lavori richiesti a seguito ispezione ASL presso le scuole “Fucini” e “Machiavelli” e chiarimenti sugli investimenti dichiarati dal Sindaco;

6. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla mancanza di segnaletica orizzontale in Via San Vincenzo;

7. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito allo stato di degrado della Scuola d’Infanzia “Don Lorenzo Milani” di Aliano – richiesta di interventi urgenti per la sicurezza del giardino e degli spazi scolastici;

8. Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli per l’adesione alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese;

9. Ordine del Giorno presentato congiuntamente dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli e dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti ad oggetto: sostegno alle aziende agricole locali e contrasto alle politiche dei dazi degli Stati Uniti verso il vino e i prodotti italiani;

10. Piano Operativo Comunale - approvazione elaborati a seguito delle controdeduzioni di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.52 del 31/07/2025;

11. Operazione di ingresso del Comune di Campi Bisenzio nella compagine sociale di Consiag Servizi Comuni srl - rinuncia al diritto di opzione e autorizzazione al voto su aumento capitale e variazione statuto;

12. Approvazione del bilancio consolidato 2024, ai sensi dell'art. 147 quater del D.lgs. 267/2000;

13. Approvazione documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028, ai sensi dell' art. 19 del regolamento di contabilità;

14. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

