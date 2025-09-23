Dal Cuoio successo a Roma per il team Sacino coaching nel bodybuilding

L'atleta Gaia Angiolini, allenata da coach Lorenzo Sacino, ha centrato la vittoria alla Rome Natural Gladiator NBFI. Un premio nel settore fitness bodybuilding, nel quale Sacino specializzato in ricomposizione corporea lavora da quasi 10 anni nel comprensorio del cuoio e online, che si aggiunge ai podi raggiunti negli ultimi anni con alcuni atleti. Stavolta a trionfare, nella categoria women's bikini divas, è la sanminiatese Angiolini che già lo scorso anno aveva raggiunto il quarto posto nella stessa competizione.

La vittoria "è il coronamento del grande impegno che l’atleta ha messo in ogni singolo allenamento e della fiducia che ha riposto nel proprio coach" spiega lo stesso Sacino. Il traguardo raggiunto inoltre è importante, aggiunge, "per la qualifica ai campionati nazionali di ottobre che si terranno a Firenze, la competizione di natural bodybuiling più importante sul territorio nazionale. Con questa vittoria saranno ben 2 le ragazze nella categoria bikini che prenderanno parte al campionato nazionale per il team Sacino coaching".

La preparazione per la gara è iniziata dall'anno scorso, dopo il quarto posto. "Abbiamo raccolto i feedback dai giudici e ci siamo messi a lavoro prima per costruire i muscoli nei punti in cui eravamo più carenti e dopo 6/7 mesi di costruzione abbiamo iniziato la fase di dimagrimento che poi ci ha portato alla gara. In tutti questi mesi di lavoro è stata fondamentale la supervisione del coach su tutti gli aspetti. Ma soprattutto è stata fondamentale la dedizione che Gaia ha messo in ogni singolo allenamento dimostrando che desiderava vincere più di ogni altra cosa".

"L’approccio e la filosofia del coach, ma in realtà di tutto il team Sacino coaching - spiega - è un approccio che cerca di portare l’atleta alla sua miglior condizione fisica ma salvaguardando la cosa più fondamentale, la salute e soprattutto la sostenibilità della preparazione. Io come coach - aggiunge Lorenzo Sacino - sono estremamente contento di questa vittoria perché Gaia si è affidata a me anni fa partendo completamente da zero. Si allenava saltuariamente e non aveva mai seguito una dieta. Ma con un obiettivo, riuscire prima o poi a fare una gara di bodybuilding. E grazie al lavoro svolto insieme in anni non solo siamo saliti sul palco più volte ma siamo riusciti a portarci a casa un primo posto contro ragazze che gareggiavano da molto più tempo di Gaia".

