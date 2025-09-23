Doping ed estorsione nel ciclismo, chiesto il processo per 10 persone a Pistoia

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci persone nell’ambito dell’inchiesta sul team ciclistico professionistico con sede a San Baronto. L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nas di Firenze, ha fatto emergere un presunto sistema di illeciti legati al doping sportivo e a pratiche di estorsione.

L’inchiesta è partita nel 2021, dopo la positività di un atleta a un controllo antidoping e a seguito di un report dell’Agenzia antidoping svizzera, scaturito da segnalazioni anonime. Secondo gli investigatori, alcuni corridori sarebbero stati costretti a restituire parte del loro ingaggio, mentre altri avrebbero ottenuto contratti solo pagando, in alcuni casi tramite una società di comodo con sede in Irlanda.

Tra gli indagati figurano sette ciclisti e un direttore sportivo per le accuse di doping, mentre altre tre persone devono rispondere di estorsione, legata alla pratica del cosiddetto “paga per correre”.

L’udienza preliminare è fissata per il 29 settembre davanti al Gup del tribunale di Pistoia.