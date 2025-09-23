Regionali: il PD aveva proposto la candidatura a Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio

Politica e Opinioni Prato
Luana D'Orazio

Il Partito Democratico aveva provato a candidare Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta nel 2021 sul lavoro a Montemurlo. Marrazzo poteva essere capolista PD nella circoscrizione di Prato ma ha declinato l'invito. Marco Biagioni, segretario PD pratese, aveva fatto la proposta.

"È stato gentile ma non posso, devo stare dietro al figlio di Luana e all'altro figlio. Continuerò, però, a portare avanti la battaglia per la sicurezza sul lavoro. Ci sono ancora troppi morti e ogni volta l'angoscia torna fuori più forte" sono le parole di Marrazzo riportate dai quotidiani locali.

Marrazzo si è poi detta apolitica: "Non sono né di destra né di sinistra, la politica non mi interessa, a Roma fanno come gli pare. Avrei detto di no anche alla destra se me l'avessero proposto.Il Partito democratico conosce la mia battaglia e mi hanno proposto di continuare la mia lotta insieme a loro, ma non sono nelle condizioni di poterlo fare. E poi c'è ancora in corso il processo per la morte di Luana".

Prato
Politica e Opinioni
