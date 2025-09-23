Fiabe, musica e circo in scena al Teatro C'art: il programma autunno-inverno 2025 per grandi e piccoli

Il Teatro C’art di Castelfiorentino apre la stagione autunno inverno 2025 con un cartellone di matinèe, pomeridiane e serali che intrecciano fiabe, grandi classici e musica dal vivo, con un occhio al Circo contemporaneo e alla clownerie; da quest’anno Teatro C’art integra alla proposta rivolta prettamente agli Istituti scolastici con matinée dedicati anche un cartellone di spettacoli per famiglie, grazie all’importante supporto del contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno del Comune di Castelfiorentino che continuano a credere nel valore del teatro come esperienza culturale, sociale e comunitaria.

Da una parte le matinèe rivolte agli Istituti Scolastici intendono coinvolgere Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in spettacoli presso il Teatro C’art e sedi esterne. Dall’altra parte la rassegna rivolta alle famiglie coinvolgerà il pubblico che potrà vivere sei appuntamenti che abbracciano il teatro ragazzi, poesia della scena contemporanea e il fascino senza tempo della musica classica.

Si comincia domenica 5 ottobre alle ore 17:30 con “Don Chisciotte. Storie di latta e di lotta” della compagnia Nata Teatro, uno spettacolo ironico e poetico ispirato al cavaliere errante più celebre della letteratura. Domenica 19 ottobre alle ore 17:30 sarà la volta di “Storie di fate di ciliegie e cavalieri blu” della compagnia Materia Viva, che porta in scena un intreccio di abilità circensi tra fiabe delicate e immaginifiche. Sabato 25 ottobre alle ore 17:30 torna Nata Teatro con “Il piccolo anatroccolo”, la celebre fiaba di Andersen raccontata con leggerezza e poesia. Il mese di novembre si apre sabato 1 alle ore 18:00 con un “Concerto in classica” a cura dell’Accademia Internazionale Musicale, che vedrà giovani virtuosi di pianoforte, violino e flauto eseguire brani del repertorio romantico e del Novecento. Sabato 13 dicembre alle ore 21.00 sarà protagonista “Odissea”, un viaggio potente e suggestivo dentro uno dei grandi capolavori della letteratura. Il 2025 si conclude il 26 dicembre alle ore 17:30 con Rosa, produzione Teatro C’art, uno spettacolo dal ritmo travolgente che trascina lo spettatore di ogni età in mondi nuovi, tra gag comiche, poesia e sorprendenti evoluzioni spericolate. Un viaggio capace di lasciare il desiderio che il gioco non finisca mai, proprio come questa rassegna, pensata per condurre il pubblico da un’emozione all’altra fino all’ultimo applauso.

Per la rassegna rivolta alle famiglie, I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro C’art in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure consultare il sito www.teatrocart.com.

Notizie correlate