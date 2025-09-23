Forno Moderno di Certaldo nella guida del Gambero Rosso 'Pane e Panettieri d'Italia 2026'

Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’eccellenza artigianale toscana: il Forno Moderno di Pasquale La Rossa entra nella guida “Pane e Panettieri d’Italia 2026” del Gambero Rosso.

Con tre punti vendita tra Certaldo (Fi) e San Gimignano (Si), Pasquale La Rossa, maestro d’arte bianca, coniuga tradizione e innovazione, tecnica e passione. Il suo pane, preparato con lievito madre, i dolci e i grandi lievitati nascono da una ricerca costante sulle materie prime, da una lavorazione attenta e da un profondo rispetto per il territorio: ogni prodotto racconta una storia, ogni impasto è frutto di esperienza e dedizione.

Pasquale La Rossa ha saputo costruire in 36 anni di attività, insieme alla moglie Silvia e al loro team, una realtà che dialoga con il territorio, partecipa attivamente alla vita culturale locale e promuove progetti che uniscono arte, letteratura e gusto. Tra le sue creazioni ricordiamo il “Panettone di Bengodi”, ideato in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, ma anche “Il pane del Boccaccio” e i “Biscotti di Certaldo”.

La guida del Gambero Rosso, che seleziona le migliori panetterie d’Italia, ha assegnato un pane, un riconoscimento che premia non solo la qualità, ma anche la visione culturale che anima il Forno Moderno, capace di trasformare l’arte della panificazione in un’esperienza identitaria e condivisa, una “bakery vivace”, come si legge nella guida.

“È un risultato che ci riempie di orgoglio, frutto di dedizione quotidiana, di scelte consapevoli e di un lavoro che mette al centro la qualità, hanno detto Silvia e Pasquale La Rossa. Continueremo a impegnarci per offrire prodotti autentici, che esprimono il nostro territorio e la nostra passione. Essere inseriti nella guida del Gambero Rosso è un traguardo che condividiamo con tutta la comunità e la nostra clientela, che ci sostengono e ci scelgono ogni giorno”.

