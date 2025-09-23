Fucecchio ricorda Stefano Benni con una lettura collettiva

Raccogliendo le parole del figlio di Stefano Benni, il Circolo G. Pacchi di Fucecchio organizza un momento di lettura collettiva in piazza Amendola, il 27 settembre alle ore 17. Tutti i lettori e gli estimatori di Stefano Benni sono invitati a portare con sé una lettura per ricordarlo insieme.

"Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce" sono le parole di Niclas, il figlio di Stefano Benni, che ha annunciato la scomparsa del padre lo scorso 9 settembre.

Accogliamo quindi l'invito, per ricordarlo attraverso la lettura ad alta voce. Un gesto semplice e comunitario, capace di restituire la vitalità di un autore che ha fatto dell’ironia, della fantasia e della satira strumenti di riflessione critica sulla società contemporanea.

Stefano Benni è stato tra le voci più originali e popolari della letteratura italiana degli ultimi decenni. Dai suoi esordi con Bar Sport fino ai romanzi più recenti, ha saputo unire comicità e malinconia, invenzione linguistica e denuncia civile, conquistando generazioni di lettori.

Il reading di Fucecchio sarà aperto a tutti: chiunque potrà leggere brani scelti dalle sue opere, portando la propria voce dentro un coro collettivo che celebra la memoria di un autore capace di raccontare il presente con leggerezza e profondità.

Fonte: Circolo Arci G. Pacchi – Fucecchio