Galletti (M5S): "Tomasi chiede case e affitti ma il suo governo spende miliardi in armi"

"Tomasi continua a recitare la parte del paladino delle famiglie toscane in difficoltà, ma dimentica un dettaglio enorme: il governo Meloni, di cui il suo partito è colonna portante, sta mettendo a bilancio oltre 31 miliardi di euro per la guerra, che nel 2027 diventeranno quasi 32. Altro che mancanza di fondi: i soldi ci sono, ma vengono spesi per le armi".

Lo dichiara Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle alle regionali in Toscana, replicando alle ultime uscite di Alessandro Tomasi.

"È davvero curioso – prosegue Galletti – sentire Tomasi chiedere più risorse per il contributo affitti e la manutenzione delle case popolari, mentre nello stesso tempo difende un governo che taglia quei fondi ma non si fa scrupolo di spendere miliardi per il riarmo. Tomasi dovrebbe rivolgere le sue richieste a Meloni, non alla Regione Toscana. La contraddizione è tutta sua"

E sul tema della guerra, Galletti aggiunge: "Tomasi si dice preoccupato per Gaza e Ucraina, e invoca una maggiore forza dell’Europa. Ma, anche in questo caso, il suo governo spende miliardi in armi invece che in diplomazia e cooperazione. Delle due l’una: o si vuole la pace, o si alimenta la spirale del conflitto".

Fonte: Ufficio Stampa M5S Toscana