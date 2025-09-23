Gazebo della Lega a Fucecchio sul tema 'Non c'è Libertà senza Sicurezza'

Nella giornata di domani 24 settembre, la Sezione della Lega di Fucecchio, allestirà un gazebo informativo per parlare con i cittadini dei problemi del territorio, dalle ore 8,45 alle ore 13,15 in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale. Tra i presenti, ci sarà il candidato locale alle Elezioni regionali, Marco Cordone che alle ore 11,30 parlerà alla cittadinanza sul tema 'Non c'è Libertà senza Sicurezza'. L'iniziativa pubblica animata dal buonsenso, chiaramente è aperta a tutti e la cittadinanza è invitata.

