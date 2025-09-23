Gazebo della Lega a Fucecchio sul tema 'Non c'è Libertà senza Sicurezza'

Nella giornata di domani 24 settembre, la Sezione della Lega di Fucecchio, allestirà un gazebo informativo per parlare con i cittadini dei problemi del territorio, dalle ore 8,45 alle ore 13,15 in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale. Tra i presenti, ci sarà il candidato locale alle Elezioni regionali, Marco Cordone che alle ore 11,30 parlerà alla cittadinanza sul tema 'Non c'è Libertà senza Sicurezza'. L'iniziativa pubblica animata dal buonsenso, chiaramente è aperta a tutti e la cittadinanza è invitata.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Fucecchio
Fucecchio
Politica e Opinioni
20 Settembre 2025
Come tutti gli anni, Marco Cordone (Candidato leghista alle Elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 2025 nel Collegio Firenze 3 'Empolese Valdelsa' e storico esponente del Movimento [...]
Fucecchio
Politica e Opinioni
19 Settembre 2025
"Gentili candidati, vorremmo richiamare la vostra attenzione su una questione complessa che necessita attenzione da parte di tutti coloro che tengono alla tutela del Padule ed in primo luogo a [...]
Fucecchio
Politica e Opinioni
18 Settembre 2025
Marco Cordone (Candidato alle Regionali del suddetto Collegio Elettorale FIRENZE 3 'EMPOLESE VALDELSA' per la LEGA SALVINI TOSCANA), presente lo scorso lunedì 15 settembre alla presentazione dei candidati del Collegio [...]
<< Indietro