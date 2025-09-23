Giani a Innovation Days: "Il 93% delle imprese toscane sono pmi. Digitalizzazione per competere"

“Il 93% delle imprese toscane sono piccole e medie imprese. La sfida della reindustrializzazione passa quindi dalla capacità di crescere in dimensione, ma soprattutto dall’innovazione, dai processi di digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo oggi a Innovation Days Toscana, l’evento del Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria.

Giani ha ricordato come i distretti industriali, studiati dall’economista Giacomo Becattini, abbiano rappresentato un modello vincente per il territorio, ma ha sottolineato la necessità di sostenere le imprese verso economie di scala in grado di reggere i mercati internazionali. “Accanto all’innovazione delle aziende – ha aggiunto – è fondamentale anche la facilitazione digitale per i cittadini: in Toscana abbiamo attivato 169 punti dedicati, reso gratuito lo SPID negli URP regionali e creato Metis Toscana, società in house per l’innovazione tecnologica”.

Il governatore ha evidenziato i progressi già compiuti in sanità, dove il 20% delle prestazioni passa ora dal portale online, ricordando anche l’efficacia del sistema digitale adottato durante la campagna vaccinale. “Il ruolo della pubblica amministrazione è duplice: supportare le imprese nell’innovazione e garantire inclusione digitale ai cittadini”, ha concluso, citando i bandi regionali per l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Fonte: Ufficio stampa