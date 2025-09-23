Gli uomini e le donne della Direzione Investigativa Antimafia donano il sangue a Careggi

Oggi, martedì 23 settembre 2025 raccolta straordinaria di Sangue presso il Centro Trasfusionale dell’AOU Careggi a cui hanno partecipato gli uomini e le donne della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze, raccogliendo l’appello di Donatorinati.

La grande richiesta di sangue e la continua emergenza che ci segnalano i centri trasfusionali ci ha indotto ad organizzare una giornata di sensibilizzazione. Donare sangue è fondamentale per poter intervenire in contesti emergenziali o legati alla chirurgia, per ottenere farmaci derivati dal plasma, il sangue in tutte le sue componenti è di estrema importanza.

“Per gli interventi chirurgici e per le terapie salvavita è fondamentale donare sangue. Sembra incredibile ma senza sangue si chiudono le sale operatorie e salta il Sistema Sanitario. Grazie alla Dia e al Colonnello Pannone per aver raccolto il nostro appello per sostenere il Sistema Sanitario Pubblico”, afferma Pierluciano Mennonna.