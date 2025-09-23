Infortunio sul lavoro a Castelfranco, soccorso 29enne ferito a una mano

Infortunio sul lavoro questa mattina in una ditta del settore chimico, nella zona industriale di Castelfranco di Sotto. Da quanto si apprende un giovane di 29 anni, per dinamica al momento non nota, ha riportato una grave ferita a un dito della mano destra.

È successo questa mattina poco prima delle 10 quando, sul posto, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Careggi a Firenze.