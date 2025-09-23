Insulti sessisti sui social a Valentina Capuano, candidata Pd: solidarietà dal centrosinistra

Le forze di centrosinistra hanno espresso solidarietà a Valentina Capuano, candidata Pd al Consiglio regionale della Toscana per il collegio di Livorno, dopo gli insulti sessisti ricevuti sui social.

Secondo Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, la violenza verbale subita da Capuano riflette una cultura di mancato rispetto verso le donne, sempre più presente tra i sostenitori della destra, come dimostrerebbe anche la recente candidatura di Stefania Vivoli con FdI.

Rossana Soffritti, portavoce regionale della Conferenza donne democratiche, ha evidenziato che la lotta contro la violenza sessista deve restare ferma e costante. Filiberto Zaratti e Dario Danti di Avs Toscana hanno parlato di un clima preoccupante, in cui gli attacchi verbali alle donne sono sempre più frequenti e indicano solitudine e dialogo sociale rarefatto.

Anche i candidati Avs Silvia Noferi e Lorenzo Falchi hanno espresso vicinanza a Capuano, sottolineando che la violenza sulle donne comincia dalle parole.