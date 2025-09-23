Le donne della dinastia dei Medici dalla Toscana all’Europa

Il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi ospita la seconda tappa del Convegno itinerante su Le vie dei Medici “Le Donne Medici: dalla Toscana all’Europa”.

Promosso dall’Associazione Le vie dei Medici APS, nell’ambito del Progetto regionale La Toscana delle donne, il convegno si avvale del patrocinio e del contributo del Comune di Cerreto Guidi.

L’evento è in programma Sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00, al MuMeLoc. Il convegno è un viaggio nella storia al femminile della dinastia medicea finalizzato alla valorizzazione del patrimonio mediceo e al superamento degli stereotipi di genere. Partendo dalle tre tappe toscane (la prima si è tenuta in maggio a Poggio a Caiano e la terza avrà luogo a Firenze nel prossimo mese di dicembre), il viaggio si estenderà successivamente in Europa.

Il Convegno, dal titolo “Isabella de’ Medici: da protagonista della ‘leggenda nera’ del Rinascimento a modello di leadership femminile”, sarà aperto dall’intervento della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Nel corso dell’evento interverrà anche la presidente dell’Associazione Le vie dei Medici APS, Patrizia Vezzosi.

Per chi lo desidera, sarà inoltre possibile partecipare alla visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, inserita nel Sito UNESCO Ville e Giardini Medicei, con un percorso sui Ritratti dedicato alle figure femminili dell’ illustre casata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa