Remy Bimbi compie cento anni, festa a Livorno

Ha spento domenica scorsa cento candeline la signora Remy Bimbi, vedova Sgherri, nata il 20 settembre 1925 a Forcoli, frazione di Palaia, in provincia di Pisa. Remy ha abitato in campagna fino all’età di 18 anni, poi si è trasferita a Livorno con il marito Renato, autista dei filobus Atam. A Livorno sono nati i figli Giampaolo e, dopo venti anni di attesa, Alessandra.

Nonna Remy è stata una sarta molto competente, una vera e propria stilista che lavorava in casa con grande passione. Non amava molto stare fuori, alla vita di città preferiva la campagna. Amava poco anche la cucina, e preferiva lasciare che fosse il marito a dilettarsi ai fornelli, per potersi concentrare sul suo lavoro.

A 100 anni Remy è una donna in gamba e autosufficiente, vive sempre a casa sua in compagnia della badante, gode di un’ottima memoria e nota tutto ciò che accade, anche tramite i profili Facebook e Instagram, dove sa muoversi meglio dei giovani.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Remy un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

