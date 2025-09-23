Maltempo nel Grossetano, a Porto Ercole peschereccio si riempie d'acqua

Cronaca Monte Argentario
L'intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco

Nuovo intervento per maltempo nel Grossetano, colpito da forti temporali dalla serata di ieri. I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti questa mattina al porto turistico di Porto Ercole, per la messa in sicurezza di un peschereccio ormeggiato che, a causa delle precipitazioni della notte scorsa, aveva imbarcato una notevole quantità d'acqua.

L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, ha consentito di svuotare l’imbarcazione dall’acqua piovana, evitando il suo completo affondamento e scongiurando il rischio di inquinamento ambientale.

