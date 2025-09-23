Minaccia con un coltello una poliziotta, denunciato

Una persona armata di coltello ha causato problemi alla caserma Fadini di via Dionisi a Firenze. Si tratta di un trentenne di origini bengalesi, poi denunciato.

La mattina di lunedì 22 settembre ul giovane si è avvicinato a una poliziotta e, dopo essersi allontanato, avrebbe fatto ritorno brandendo contro l'agente un coltello di circa 30 cm.

A quel punto, la poliziotta ha dato l’allarme alla sala operativa, avviando un dialogo per far desistere l'uomo. L’attività di mediazione, proseguita dal personale delle Volanti, ha consentito all’uomo di lasciare cadere l’arma, poi messa in sicurezza. Il trentenne è tuttora ricoverato in ospedale.

