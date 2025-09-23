Minaccia con un coltello una poliziotta, denunciato

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Una persona armata di coltello ha causato problemi alla caserma Fadini di via Dionisi a Firenze. Si tratta di un trentenne di origini bengalesi, poi denunciato.

La mattina di lunedì 22 settembre ul giovane si è avvicinato a una poliziotta e, dopo essersi allontanato, avrebbe fatto ritorno brandendo contro l'agente un coltello di circa 30 cm.

A quel punto, la poliziotta ha dato l’allarme alla sala operativa, avviando un dialogo per far desistere l'uomo. L’attività di mediazione, proseguita dal personale delle Volanti, ha consentito all’uomo di lasciare cadere l’arma, poi messa in sicurezza. Il trentenne è tuttora ricoverato in ospedale.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
22 Settembre 2025

Fugge in bici, poi la scaglia contro gli agenti e tenta di rubarne una a passante: arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 40 anni per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del [...]

Firenze
Cronaca
22 Settembre 2025

Sorpreso a disfarsi di un barattolo con anfetamina alle Cascine, arrestato 28enne

La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore. [...]

Firenze
Cronaca
22 Settembre 2025

Tenta furto in supermercato a Firenze, arrestata 21enne

La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bulgara di 21 anni, accusata di aver tentato un furto all’interno di un supermercato in via Carlo del Prete nel pomeriggio del [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina