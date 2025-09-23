La Misericordia di San Miniato presenta il corso per volontari della Protezione Civile

La Misericordia di San Miniato è orgogliosa di inaugurare un nuovo percorso formativo dedicato a chi desidera diventare volontario di protezione civile. Il corso, che avrà inizio il 15 ottobre, rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole impegnarsi attivamente nella tutela e nella sicurezza del territorio.

Il programma prevede incontri teorici e pratici, organizzati da esperti del settore, nelle sedi della Misericordia in via Augusto Conti 44, nel cuore del centro storico. Si affronteranno temi fondamentali come il soccorso in caso di calamità naturali, l’uso delle attrezzature del gruppo e le procedure operative che regolano gli interventi.

Il corso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, senza necessità di esperienze pregresse. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la possibilità di entrare a far parte della squadra dei volontari della Misericordia di San Miniato.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il numero 347-1720619 o visitare il sito www.misericordiasanminiato.it.

Invitiamo tutti coloro che vogliono fare la differenza e contribuire a una comunità più sicura e solidale a partecipare a questa iniziativa: insieme si può davvero fare la differenza.

Fonte: Ufficio stampa