Leggerissimo: "Il mito dei bomber di provincia" di Emanuele Atturo

La parola 'bomber' è ormai svuotata del significato che aveva dieci anni fa quando la si usava per i vari Luiso, Pellissier, Hübner eccetera eccetera. Il maschilismo tossico dei social l'ha rubata e adesso appartiene a una sfera che col calcio ha poco a che fare, bisognerebbe parlare di sociologia. Però, fortunatamente, c'è chi le riconosce ancora la valenza che aveva un tempo. È il giornalista e scrittore Emanuele Atturo, che ha scritto per Einaudi il libro "Il mito dei bomber di provincia": un gran bel libro sul calcio di cui si sentiva il bisogno.

Un'avvertenza: leggete la prefazione, non andate direttamente al primo calciatore di cui parla Atturo, perché troverete una bella spiegazione di cosa significa 'bomber', di cosa vuol dire 'essere bomber', a prescindere dalla deriva bomberistica terribile del calcio moderno. Poi immergetevi nelle gesta di Francesco Tavano con la maglia dell'Empoli e del Livorno, oppure nella romantica carriera livornese di Igor Protti, nei gol a testa in giù di Riccardo Zampagna, nelle vicissitudini di Francesco Flachi, nelle storie del calcio di provincia, della provincia del calcio. Il tutto accompagnato dalle splendide illustrazioni di Andrea Chronopoulos.

Per chi ha vissuto gli anni Novanta del calcio, è un amarcord importante. Ma, occhio, non si vive di nostalgia, non è che per forza un tempo il calcio italiano fosse migliore o più difficile. Atturo lo sa - e lo spiega bene pure nella succitata prefazione - e non scade né nel nostalgismo né nella retorica, tanto che riesce a ridimensionare in poche frasi l'aura mistica che riguarda tanti calciatori colmi di 'e se' e di rimpianti. È un libro da leggere per capire, tramite il calcio di un tempo, anche qualcosa in più sul pallone di oggi.

Titolo: Il mito dei bomber di provincia

Autore: Emanuele Atturo

Casa editrice: Einaudi

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 236

Prezzo di copertina: 16 euro

