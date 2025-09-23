Parte il nuovo crowdfunding per il progetto "Doposcuola... a scuola"

Pontassieve
È partito lunedì 15 settembre il nuovo crowdfunding promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme all’Associazione Tessere Culture, nata nel 2011 nel territorio della Valdisieve per promuovere e valorizzare scambi culturali e formativi, come laboratori di insegnamento dell’italiano e laboratori per la gestione cooperativa di giovani e adulti.

Il progetto "Doposcuola…a scuola!" - che rientra nei cinque nuovi crowdfunding promossi a settembre dalla Fondazione Il Cuore si scioglie - ha l’obiettivo di realizzare un doposcuola per offrire supporto e metodi di studio efficaci e personalizzati per studenti e studentesse con background migratorio e svantaggio socio-linguistico. Il doposcuola, attivo due pomeriggi alla settimana, si terrà negli spazi messi a disposizione dalle due scuole secondarie di primo grado, Maltoni di Pontassieve e Ghiberti di San Francesco.

Fino al 27 ottobre sarà possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi in calendario, organizzati con il supporto della sezione soci Coop Valdisieve: il primo appuntamento è il pranzo solidale di domenica 5 ottobre alle ore 12.30 al Circolo ricreativo culturale Eugenio Curiel (via Montanelli 35, Pontassieve).

«Siamo molto felici di sostenere questo progetto, che ha l’importante obiettivo di valorizzare il multilinguismo e il multiculturalismo attraverso corsi di italiano, per sviluppare il rispetto della dignità e del valore di ogni essere umano» fanno sapere dalla Fondazione Il Cuore si scioglie.

Fonte: Ufficio stampa

