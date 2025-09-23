Per i diritti della Palestina, bandiera del Comune listata a lutto

Il Comune di Empoli aderisce alla Rete degli Enti Locali per i diritti del popolo palestinese a sostegno della Palestina. Nella giornata di oggi, martedì 23 settembre, è stata listata a lutto la bandiera del Comune di Empoli esposta sul balcone di via Del Papa della Sala del Consiglio. L'iniziativa si chiama RIPUDIAMO! A sostegno di una Palestina libera e autodeterminata.

Non è la prima che l'amministrazione comunale ha abbracciato nel nome della Pace. Il sindaco di Empoli e membri della giunta hanno partecipato a Non un nome di meno, la staffetta di lettura collettiva dei nomi delle bambine e dei bambini vittime dello sterminio a Gaza alla Tenda della Pace in piazza della Vittoria lo scorso 16 settembre. L'assessora alla Scuola ha partecipato alla manifestazione delle studentesse e degli studenti di lunedì 22 settembre nelle strade e nelle piazze di Empoli.