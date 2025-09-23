'Piazzetta Live', un pomeriggio dedicato al benessere con il laboratorio 'Stretch&Snack'

Una rassegna che sta rigenerando piazza Madonna della Quiete, una delle piazze storiche di Empoli nel cuore del centro cittadino, grazie allo stare insieme, al partecipare, al sentirsi parte di una comunità. Famiglie intere con al seguito anche i più piccoli. Una kermesse dai molti volti, iniziative che parlano a tutte e tutti. L’ingresso è libero.

Il progetto “Piazzetta Live” (così si chiama la kermesse) è realizzato dalla Cooperativa Cepiss e finanziato dall'Unione Europea, dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli (bando HUGO - Luci accese sulla città) nell'ambito del programma nazionale Coesione Italia 2021-2027.

Siamo partiti con l’omaggio al cantautore italiano Fabrizio Cristiano De André nell’ambito del festival collaterale Fuoricontè.sto e si è proseguito con due pomeriggi dedicati ai colori e non solo, tra pennelli e pennarelli con il laboratorio Multicultur-Art e la lettura ad alta voce di un brano delle 20 opere in concorso alla 72esima edizione del Premio letterario Pozzale Luigi Russo, Macaco di Simone Torino (uno dei tre vincitori del Premio). L’iniziativa è stata realizzata grazie al Comitato organizzatore del premio Pozzale e nell’occasione il panificio Panchetti ha preparato per le lettrici e lettori presenti anche un aperitivo al carciofo!

Prossimo appuntamento in programma giovedì 25 settembre 2025, dalle 16 alle 20 con il laboratorio "Stretch&Snack" - Il benessere parte dal movimento -. Dalle 16 i partecipanti potranno sperimentare una seduta di meditazione e altre attività olistiche grazie ad Auraprana. Sarà presente anche l'Erboristeria Il Cigno che esporrà i suoi prodotti.

Alle 18 Giulia Spinelli di Lila Yoga terrà una lezione di yoga con l'accompagnamento musicale di Marcelo Martini e Marica Vitale. Per la lezione con Giulia è consigliato portare il proprio tappetino.

Inoltre, ai presenti sarà offerto un buono merenda spendibile nei negozi aderenti al progetto.

Evento conclusivo di “Piazzetta Live” in programma: venerdì 3 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con lo "Swap Party in Piazzetta", scambio di vestiti, giocattoli, libri e tanto altro con la partecipazione dell'associazione Lilliput e la Gare du vintage 2.0.