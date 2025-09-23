Pino cade su un furgone in una stazione di servizio a Firenze: nessun ferito

Paura nella tarda serata di ieri in Via Flavio Torello Baracchini, dove un pino è crollato all’interno di una stazione di servizio finendo su un furgone parcheggiato.

L’allarme è scattato alle 23.40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con una squadra, un’autoscala e un’autogru.

I pompieri hanno proceduto ai tagli del tronco e dei rami per rimuovere la pianta, che si era adagiata sul veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte.