"Porteremo il modello FdI in Toscana": parola di Arianna Meloni

Politica e Opinioni Grosseto
Arianna Meloni era a un evento elettorale per sostenere il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi alle regionali. Meloni ha detto: "Fratelli d'Italia ha dimostrato ovunque di saper governare con responsabilità e visione. Adesso è il momento di portare questo modello anche in Toscana, per voltare pagina".

"L'unica ambizione che abbiamo - ha aggiunto Arianna Meloni - è di poter dire ai nostri nipoti: io c'ero e ho fatto la mia parte".

All'iniziativa di partito erano presenti i candidati i candidati al Consiglio regionale per FdI ovvero Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti. Presente anche l'europarlamentare Francesco Torselli .

