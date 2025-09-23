Protesta contro Vannacci a Empoli, FdI: "Metodi inaccettabili"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli – composto da Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano – esprime solidarietà alla Lega e al generale Roberto Vannacci per quanto avvenuto nei giorni scorsi a Empoli, quando, durante una manifestazione pro-Palestina, alcuni partecipanti hanno contestato, con modalità definite "inaccettabili", il Caffè Cristallo per aver ospitato un incontro elettorale con l’europarlamentare della Lega.

"Si è trattato di un episodio che, al di là del merito delle opinioni espresse, merita una ferma condanna perché colpisce la libertà di espressione e di iniziativa politica, principi che sono fondamento stesso della nostra democrazia.

Il dissenso e il confronto, anche aspro, appartengono alla fisiologia del dibattito democratico. Ma ogni tentativo di delegittimazione attraverso la violenza, l’intimidazione o la pressione contro soggetti terzi, come in questo caso un esercizio commerciale estraneo alle polemiche politiche, rappresenta un segnale preoccupante che non può essere né accettato né minimizzato.

Per questo Fratelli d’Italia Empoli ritiene necessario riaffermare con forza i principi del confronto democratico, sempre e comunque, senza mai ricorrere a toni verbali violenti né a forme di pressione che alzano il livello dello scontro politico. In un momento in cui il candidato alle elezioni regionali di tutto il centrodestra toscano, Alessandro Tomasi, sta riportando al centro del dibattito i temi e le idee per il futuro della regione, sarebbe auspicabile che anche le altre forze politiche seguissero la stessa strada, abbandonando la logica della contrapposizione urlata e costruendo un confronto basato sui contenuti e sul rispetto reciproco".

Fonte: Ufficio Stampa Fratelli d’Italia Empoli